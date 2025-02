Por insumo local, Lula diz que quis demitir chefe da Petrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender nesta segunda-feira, 24, a política de uso de conteúdo nacional para serviços e obras e disse, sem citar nomes, ter ameaçado um ex-presidente da Petrobras de demissão por não seguir a determinação. Criticado por especialistas do setor, o uso de conteúdo nacional é defendido pelos governos do PT com o objetivo de ampliar a participação de companhias brasileiras da cadeia produtiva de petróleo e gás.

Na declaração de ontem, Lula contou que um então presidente da Petrobras teria dito a ele que iria comprar uma sonda da Coreia do Sul. "Eu falei: Não vai comprar. Se você comprar, a mesma caneta que te colocou na presidência vai te tirar da presidência. Nós vamos fazer aqui", disse ele, em Rio Grande (RS), na cerimônia de assinatura do contrato da Transpetro - estatal de transporte e logística de combustíveis - com o consórcio formado pelos estaleiros Rio Grande e Mac Laren, para a aquisição de quatro navios da classe Handy, em mais uma tentativa de impulsionar a indústria naval brasileira.

O investimento previsto nas embarcações é de US$ 69,5 milhões cada (R$ 1,6 bilhão no total). Os navios serão utilizados para transporte de derivados de petróleo na costa brasileira, informou a Petrobrás.