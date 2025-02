Taxa curta de juros fica estável após IPCA-15 e demais sobem com fiscal no radar

Os juros futuros curtos rondam a estabilidade na manhã desta terça-feira, 25, após o IPCA-15 de fevereiro vir mais fraco, mas com dólar em alta, enquanto os médios e longos têm leve avanço. O índice subiu 1,23% em fevereiro, de 0,11% em janeiro, mas ficou abaixo da mediana estimada (+1,37%). A média dos núcleos desacelerou a 0,61% no IPCA-15 de fevereiro, após 0,66% em janeiro.

Mas o mercado repercute também notícias sobre mais gastos do governo com benefícios sociais, o que pode amparar cautela não só pelo fiscal, mas como pela pressão inflacionária. O governo editará uma medida provisória (MP) para liberar o saldo do FGTS trabalhadores que ficaram com o dinheiro retido com o saque-aniversário. E deve enviar ao Congresso após o carnaval o redesenho do projeto de lei do Auxílio Gás, dentro das regras do arcabouço fiscal.

Às 9h10, a taxa de depósito intercfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 14,630%, de 14,634% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 14,550%, de 14,515%, e o para janeiro de 2029 subia para 14,430%, de 14,365% no ajuste de segunda-feira, 24.