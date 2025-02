Telefônica Brasil tem lucro líquido de R$ 1,763 bilhão no 4tri24, alta de 10,1% em um ano

O lucro líquido da Telefônica Brasil, dona da Vivo, cresceu 10,1% no quarto trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, chegando a R$ 1,763 bilhão.

O aumento no lucro está relacionado ao crescimento da receita com os negócios no segmento móvel e fixo, bem como manutenção de custos sob controle, preservando as margens. Houve também um ganho adicional originado na mudança no regime de concessão da telefonia fixa para um modelo mais flexível.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 7,8% na mesma base de comparação anual, indo a R$ 6,199 bilhões. A margem Ebitda no período ficou estável em 42,5%.