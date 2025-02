Trump diz que tarifas ajudarão a reconstruir setor de cobre nos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na noite desta terça-feira, 25, que, assim como os setores de aço e alumínio, o "grande setor de cobre americano foi dizimado por agentes globais que atacaram nossa produção nacional" e que tarifas ajudarão a recuperar o setor, além de fortalecer a defesa do país.

Para essa recuperação setorial, Trump afirmou que solicitou ao Secretário de Comércio, Howard Lutnick, para estudar as importações de cobre e "acabar com o comércio desleal que deixa os americanos sem trabalho".

"As indústrias americanas dependem do cobre, e ele deve ser fabricado na América - sem isenções, sem exceções! O America First cria empregos e protege nossa segurança nacional. É hora de o cobre 'voltar para casa'", escreveu ele na rede social Truth.