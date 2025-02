Bolsas da Europa fecham em alta e Stoxx 600 renova recorde, com Ucrânia e balanços no radar

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,73%, atingindo 22.797,41 pontos, sem ser impactado pela nova queda na confiança do consumidor na Alemanha. No setor de defesa, destaque para as altas das empresas alemãs Rheinmetall (+1,8%), Renk (+1,6%) e Hensoldt (+4%), e da italiana Leonardo (+2%).

Em Londres, o índice FTSE 100 encerrou o pregão em alta de 0,72%, alcançando 8.731,46 pontos. A Capital Economics destaca que o Reino Unido precisará recorrer a mais empréstimos, cortar seus gastos ou confiar no crescimento econômico para cumprir a promessa de aumentar os investimentos em defesa, com o objetivo de elevar os gastos para 2,5% do PIB até 2027. A consultoria alerta que, a menos que o país consiga aumentar substancialmente suas receitas fiscais, o governo será forçado a cortar despesas em outras áreas do orçamento.

Entre as ações de empresas de luxo, o destaque ficou com a britânica Burberry (+7,8%) e a francesa LVMH (+2,4%), em tecnologia com a holandesa ASML (+2,4%) e, em seguros, com a britânica Prudential (+3,3%). Também listadas em Londres, as mineradoras Glencore, Anglo American e Antofagasta tiveram ganhos de 2%, 3,5% e 3,9%, respectivamente, ante expectativas de aperto na oferta de cobre, com possíveis novas tarifas do governo Trump.

Na temporada de balanços, a AB InBev disparou 8,5% em Bruxelas após divulgar lucro superior ao esperado. Já a Stellantis decepcionou, registrando lucro abaixo das expectativas, e recuou 4,1% em Milão.