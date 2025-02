Bolsas de NY fecham em sinais divergentes com novas tarifas de Trump e de olho na Ucrânia

Segundo o BMO Capital Markets, a aversão ao risco e as incertezas sobre as políticas de Trump pode ter impulsionado a busca por segurança nos mercados. Amanhã, o Departamento de Trabalho dos EUA divulga dados sobre pedidos de auxílio-desemprego, e o Departamento do Comércio apresenta a revisão do PIB e do PCE.

A Super Micro Computer subiu 12,23% após apresentar relatórios financeiros atrasados e manter sua listagem na Nasdaq. A Amazon anunciou uma atualização de IA para a Alexa, com suas ações fechando em alta de 0,68%, após registrar uma alta de mais de 2% durante o dia.

A Tesla estendeu a queda de ontem e cedeu 3,96% após reportar queda nas vendas na Europa, enquanto a General Motors subiu 3,75% com o anúncio de recompra de ações.

Após o anúncio de cortes de 10% no quadro de funcionários, a Flyware despencou 37,36%, e rumores sobre a Alphabet, controladora da Google, também reduzir seu pessoal levaram as ações a cair 1,53%.

O setor aéreo foi impulsionado pela elevação da recomendação da American Airlines (+0,33%) por um analista. A Southwest (+1,45%) e a United (+0,85%) também fecharam o dia em alta.