C&A tem lucro líquido de R$ 254,9 milhões no 4º trimestre de 2024; alta de 59,8%

Segundo a empresa, as vendas de vestuário em mesmas lojas apresentaram crescimento de 14,4% no quarto trimestre na comparação anual. "O trimestre foi impulsionado pelo forte engajamento das clientes com as coleções, especialmente nas linhas Feminina, Masculina e Lingerie e em lojas com perfil de maior poder aquisitivo e consumo diferenciado", afirmou a companhia.

Já a categoria de produtos de beleza obteve crescimento de 74,3% na receita quando comparado ao mesmo período do ano passado, compensando parcialmente a queda de 34,4% da categoria de produtos eletrônicos, resultante da estratégia de fechamento gradual de quiosques de venda de celulares. Ao todo, 70 quiosques foram fechados no trimestre, de acordo com a companhia.

No período, o resultado financeiro foi uma despesa de R$ 98,8 milhões, uma melhora de 24,2% em relação ao quarto trimestre do ano passado.

A dívida líquida totalizou R$ 509,6 milhões no quarto trimestre, 42,2% menor que um ano antes. A alavancagem da companhia alcançou 0,5 vez no fim de 2024, uma melhora frente a número de 1,5 vez registrado ao fim de 2023.