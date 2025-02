Caixa vai crescer cerca de 50 ou 60 agências físicas, diz presidente do banco

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, afirmou nesta quarta-feira, 26, que o banco deve aumentar a rede de agências, mas que redistribuirá a presença física ao longo dos próximos anos. A rede do banco deve aumentar em cerca de 50 ou 60 agências físicas. Esse número será o resultado líquido das aberturas e do fechamento de unidades que não são mais justificadas.

O executivo disse que no passado, a Caixa tinha seis agências na Avenida Paulista, em São Paulo.

"Hoje, do ponto de vista do avanço tecnológico, não é racional que você tenha seis agências próximas com o nível de frequência que se tem hoje", disse ele, em entrevista coletiva sobre os resultados do banco em 2024.