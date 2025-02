CPFL Energia registra lucro líquido de R$ 1,57 bi no 4º tri de 2024, alta de 18,7% em um ano

O Grupo CPFL Energia registrou lucro líquido consolidado de R$ 1,574 bilhão no quarto trimestre de 2024, alta de 18,7% ante o anotado no mesmo período de 2023. Com isso, no acumulado do ano, a companhia reportou lucro líquido de R$ 5,762 bilhões, 4,1% maior que o verificado no exercício anterior.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, na sigla em inglês) consolidado do quarto trimestre somou R$ 3,276 bilhões, aumento de 5,3% frente ao mesmo intervalo de 2023. No acumulado do ano, a linha totalizou R$ 13,134 bilhões, alta anual de 2,4%.

A receita operacional líquida cresceu 13,3% entre outubro e dezembro do ano passado, frente o verificado nos mesmos meses de 2023, para R$ 11,946 bilhões. De janeiro a dezembro, a receita alcançou R$ 42,628 bilhões, alta de 7,3% ante o verificado no ano anterior.