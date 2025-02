Diesel S-10 sobe 4,60% em fevereiro ante janeiro e passa de R$ 7 no Norte do País, mostra IPTL

O preço do litro do diesel S-10 registrou alta de 4,60% em fevereiro na comparação com janeiro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), atingindo o preço médio de R$ 6,60, depois do aumento da alíquota do ICMS e do reajuste da Petrobras, ambos ocorridos no dia 1º do mês. O IPTL leva em conta 21 mil postos de abastecimento no País. O diesel comum subiu 4,65%, para R$ 6,52 em média o litro.

"A alta no diesel comum e no S-10 em fevereiro já era esperada após o reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que entrou em vigor no início do mês. Fatores externos, como a valorização do petróleo e a instabilidade cambial também vêm pressionando os custos do combustível, impactando diretamente o preço final ao consumidor desde dezembro", analisa o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

As maiores altas regionais registradas para os preços médios de ambos os tipos de diesel, em fevereiro, na comparação com janeiro, foram encontradas na região Sul, de 4,96% para o diesel comum e de 5,07% para o S-10. Apesar do Sul ter registrado as maiores altas, a região também apresentou os menores preços dos combustíveis no País, negociados a R$ 6,35, o diesel comum, e R$ 6,43, do diesel S-10.