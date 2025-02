Dívida Pública Federal cai 0,87% em janeiro para R$ 7,252 trilhões, mostra Tesouro

O prazo médio da dívida teve alta de 4,05 anos para 4,11 anos, na mesma comparação. O plano aponta limites de 3,8 anos a 4,2 anos para 2025. Já o custo médio acumulado em 12 meses da DPF baixou de 11,80% ao ano para 11,40% a.a. no primeiro mês deste ano.

Participações

A participação dos investidores estrangeiros no total da Dívida Pública teve baixa em janeiro. De acordo com dados divulgados pelo Tesouro Nacional, a parcela dos investidores não residentes no Brasil no estoque da DPMFi passou de 10,20% em dezembro de 2024 para 9,94% em janeiro de 2025.

O estoque de papéis nas mãos dos estrangeiros somou R$ 691,15 bilhões em janeiro, ante R$ 710,91 bilhões em dezembro.

A maior participação no estoque da DPMFi continuou com as instituições financeiras, com 29,10% em janeiro, ante 29,49% em dezembro. A parcela dos fundos de investimentos passou de 21,68% para 22,08% em janeiro.

Na sequência, o grupo Previdência foi de 23,93% para 24,38% no primeiro mês de 2025. Já as seguradoras passaram de 3,97% para 4,01% na mesma comparação.