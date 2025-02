Dólar ganha fôlego e volta a subir após dados fortes do Caged

Após uma abertura em trajetória lateral, o dólar ganhou fôlego nos últimos minutos, como reação ao resultado do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged), que mostrou a criação de 137.303 postos de trabalho em janeiro. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já havia antecipado que o número seria superior a 100 mil vagas, mas o dado fechado ainda foi considerado bem acima disso. A mediana do Projeções Broadcast, que ouviu analistas do mercado financeiro, indicava a criação de 50,5 mil novos postos.

A avaliação do mercado financeiro é que o mercado de trabalho forte indica economia aquecida, o que eleva o risco de inflação e juros altos por mais tempo.

De acordo com Ideaki Iha, operador de câmbio da Fair Corretora, o mercado aguarda novos eventos hoje para definir uma trajetória mais firme.