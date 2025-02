GM eleva dividendo em 25% e revela programa de recompra de US$ 6 bi

A General Motors (GM) anunciou que vai ampliar seu dividendo trimestral por ação em 25%, de US$ 0,12 para US$ 0,15, e que seu conselho executivo autorizou recompras de ações de US$ 6 bilhões. Às 10h52 (de Brasília), a ação da montadora norte-americana saltava 4% no pré-mercado de Nova York.

"A execução da equipe da GM continua forte nos três pilares da nossa estratégia de alocação de capital, que consiste em reinvestir no negócio para obter crescimento lucrativo, manter um forte balanço patrimonial com grau de investimento e devolver capital aos nossos acionistas", disse a CEO da empresa, Mary Barra, em comunicado divulgado nesta quarta-feira.

O novo dividendo entrará em vigor junto com o próximo anúncio de dividendos, provavelmente em abril, e a empresa iniciou uma operação de recompra acelerada de ações de US$ 2 bilhões junto a um grupo de bancos, acrescenta o comunicado.