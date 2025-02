Ibovespa cai em meio a avanço dos juros futuros após Caged forte, apesar de alta em NY

Entre as influências positivas estão balanços de empresas, cujos resultados agradam, e a informação de que a Ucrânia aceitou um acordo de exploração conjunta de minerais raros com os Estados Unidos, que pode levar ao fim da guerra com a Rússia.

No Brasil, a sondagem da Genial/Quaest mostra novamente perda de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - fator que foi citado em pregões anteriores como motivador de uma alta do índice. Na véspera, pesquisa CNT/MDA, da Confederação Nacional do Transporte, foi na mesma direção. A reprovação ao governo Lula atingiu a pior marca desde janeiro de 2023.

Uma nova investida do governo americano no campo das tarifas - agora envolvendo o cobre - está no radar. A commodity sobe cerca de 2,00% nesta manhã nos EUA. Como a Vale também possui minas de cobre, embora seu carro-chefe seja o minério, a ação sobe assim como as demais do segmento metálico. Ainda fica no foco o apagão no Chile ontem, interrompendo as operações de mineração no maior produtor de cobre do mundo. Perto das 11h20, Vale subia 0,96% e Petrobrás avançava entre 0,37% (PN) e 0,17% (ON), apesar do viés de baixa do petróleo no exterior.

Entre os balanços informados estão, por exemplo, Klabin, Ambev, Weg, IRB Re, Telefônica.

Ontem, o Ibovespa fechou com alta de 0,46%, aos 125.979,50 pontos.

Às 11h25 desta quarta-feira cedia 0,50%, na mínima aos 125.352,91 pontos, depois de ter avançado 0,46%, com máxima em 26.562,53 pontos. No exterior, os índices de ações avançam.