Ibovespa cede quase 1%, abaixo dos 125 mil, com dólar de volta a R$ 5,80

Com dólar de volta à casa de R$ 5,80 no fechamento, em alta de 0,86% na sessão, o Ibovespa lutou até o fim, sem conseguir reter o nível de 125 mil pontos pelo terceiro dia seguido, hoje em viés negativo, em baixa de 0,96%, aos 124.768,71 pontos, com giro a R$ 22,2 bilhões. Na semana e no mês, o índice da B3 acumula perda de 1,86% e de 1,08%, respectivamente. No ano, limita o avanço a 3,73%.

Na sessão, o ajuste negativo foi puxado pelas ações de commodities e também pelas dos maiores bancos, com Bradesco em baixa de 1,21% (ON) e de 1,95% (PN). Vale cedeu 0,61%, na mínima do dia no fechamento, enquanto Petrobras encerrou sem sinal único, com a ON em baixa de 0,17% e a PN sem variação. Em relação à última sexta-feira, o Ibovespa amplia o ajuste, tendo encerrado a semana passada ainda na casa dos 127 mil pontos. Assim, no fechamento de hoje, foi ao menor nível desde 12 de fevereiro, então aos 124.380,21 pontos.

Na ponta ganhadora do Ibovespa hoje, Ambev (+5,50%), Metalúrgica Gerdau (+2,13%), Gerdau (+2,02%) e CSN (+1,87%). No lado oposto, IRB (-18,26%), WEG (-8,68%) - após balanço trimestral -, MRV (-7,84%) e Azul (-7,80%). O balanço do último trimestre de 2024 da Ambev, com lucro líquido de R$ 5,024 bilhões, e a distribuição de dividendos, divulgados pela manhã, ajudaram a colocar suas ações na lista de maiores ganhos do índice na sessão.