Indústria puxa abertura de vagas com carteira assinada em janeiro, mostra Caged

A abertura líquida de 137.303 vagas de trabalho com carteira assinada em janeiro no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi puxada pelo desempenho do setor de indústria no mês, com a criação de 70.428 postos formais, seguido pelo serviços, que abriu 45.165 vagas.

Já a construção abriu 38.373 vagas em janeiro.

Houve ainda a criação de 35.754 vagas no setor na agropecuária.