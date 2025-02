Juros: taxas intermediárias e longas abrem mais de 30 pontos-base com risco fiscal

Potencializando preocupações com a inflação, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostraram que o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 137.303 carteiras assinadas em janeiro de 2025, acima da mediana do Projeções Broadcast de criação de 50,5 mil vagas.

"Isso significa demanda adicional sobre a estrutura produtiva, que trabalha sem ociosidade e isso demandaria política monetária do Banco Central ainda mais contracionista", afirma a economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta. Ela destaca que a dinâmica inflacionária tem se mostrado sistematicamente elevada, acima da meta de inflação de 3%.

Durante coletiva de imprensa, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que é uma "imbecilidade" inibir o crescimento da economia como forma de controlar a inflação. Ele também disse esperar que o BC não cumpra a alta na taxa Selic que já está contratada para março, de 1 ponto porcentual.

Operadores da renda fixa se preparam para o leilão de LTNs e NTN-Fs nesta quinta-feira. Para Sanchez, da Ativa, "o leilão não deve ser tão grande quanto o da semana passada - que foi histórico em termos de quantidade e volume financeiro -, considerando a abertura grande da curva". Ele fundamenta a tese afirmando que quando a taxa do DI sobe expressivamente, o operador considera interessante ficar em títulos a taxas flutuantes, e não em prefixados.

Segundo o estrategista-chefe da Warren Investimentos, Sérgio Goldenstein, o volume grande de emissões do Tesouro visto nos dois primeiros meses de 2025 "faz sentido" dada a dinâmica de queda do colchão de liquidez do Tesouro Nacional desde o fim do ano passado.