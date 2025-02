Lucro líquido da Ambev cresce 11% e soma R$ 5,024 bilhões no 4º trimestre

O pagamento será feito no dia 4 de abril de 2025, com base na posição acionária de 14 de março de 2025 no que se refere à B3 e 18 de março de 2025 no que se refere à New York Stock Exchange (NYSE). As ações e os ADRs passarão a ser negociados ex-dividendos a partir de 17 de março de 2025.