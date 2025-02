Lucro líquido da Klabin é de R$ 2,047 bilhões em 2024, queda de 28% sobre 2023

A empresa diz que o ano de 2024 se iniciou com melhores condições e importante recuperação de preços nos principais segmentos de atuação da Klabin.

"Em celulose, o aquecimento do mercado internacional no primeiro semestre se deu pelo lado de escassez de oferta, devido às dificuldades logísticas e incidentes em grandes produtores, não se mostrando sustentável, o que levou a um arrefecimento dos preços no segundo semestre", diz a administração da empresa.

Já o mercado de papéis para embalagem e embalagens de papéis continuou em trajetória de recuperação. "Nesse contexto, o volume de vendas da companhia em 2024 foi 6% superior ao do ano anterior e a receita líquida cresceu 9%, no mesmo período. Simultaneamente, o custo caixa total por tonelada registrou uma redução de 1% em relação a 2023, contribuindo para uma sólida geração de caixa", acrescenta a administração da companhia.