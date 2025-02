Marinho afirma que é uma 'imbecilidade' inibir crescimento para controlar inflação

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que é uma "imbecilidade" inibir o crescimento da economia como forma de controlar a inflação. Ele foi questionado sobre as sinalizações que constam nas comunicações oficiais do Comitê de Política Monetária (Copom), que falam da pressão pelo crescimento acima da capacidade e de como isso afeta a inflação, que está além do teto da meta.

"Isso é uma imbecilidade. É uma imbecilidade. Nós precisamos estimular o crescimento da economia, produzir mais para controlar a inflação. Não é inibir. Se a gente inibir crédito e aumentar juros, você inibe investimento. Se você inibe investimento, você está inibindo ter mais produção para ter mais produto na prateleira para controlar a inflação pela oferta. Não existe só um mecanismo de controlar a inflação só pela restrição, pelo amor de Deus. Pelo menos essa é a minha visão, ninguém disse que eu estou equivocado até agora", disse o Marinho.

A avaliação do ministro é de que se o Banco Central "entrar na onda" do mercado e elevar os juros, vai inibir a economia e impactar os investimentos.