Marinho diz esperar que Copom não sancione alta contratada da Selic em março

Marinho acrescentou que é sua obrigação alertar que o aumento dos juros vai inibir os investimentos e geração de empregos, além de estrangular o orçamento público.

"Nós temos que fazer esse alerta. Ao mesmo tempo, tem uma crença, a crença de que a economia brasileira continuará crescendo, mesmo apesar do Banco Central, apesar do aumento de juros. Você tem, por um lado, isso é uma recessão, mas por outro lado, os empresários acreditam no planejamento, no estímulo", disse o ministro do Trabalho.