Mercado Pago cria ferramenta para 'disfarçar' ícones de Apps durante o carnaval

O Mercado Pago criou um aplicativo que permitirá "fantasiar" o nome do banco digital. O objetivo é aumentar a segurança dos clientes no período do carnaval, ocultando os ícones não só da plataforma da fintech mas também de outros aplicativos.

O chamado Fantasiapp cria ícones através de inteligência artificial para os aplicativos do celular, e apenas o dono do aparelho sabe qual é qual.

A nova plataforma ficará disponível entre os dias 26 de fevereiro e 9 de março, abrangendo o pré e o pós-carnaval.