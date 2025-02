Moedas Globais: dólar opera misto com tarifas de Trump, orçamento dos EUA e acordo com Ucrânia

Ontem, o Partido Republicano aprovou uma proposta orçamentária na Câmara dos EUA, com US$ 4,5 trilhões em cortes de impostos e US$ 2 trilhões em redução de gastos. No mesmo dia, Trump assinou uma ordem executiva para investigar tarifas sobre o cobre.

O ING observou que o dólar teve alívio temporário com o anúncio sobre o cobre e após a aprovação do plano orçamentário, afirmando que "o foco na política fiscal pode dar um fôlego ao dólar e desviar a atenção da desaceleração da atividade do consumidor até que as tarifas voltem ao centro das atenções na próxima semana".

A Casa Branca espera a assinatura do acordo de minerais com a Ucrânia até sexta-feira, com Trump se reunindo com Zelensky. Trump, porém, negou que oferecerá garantias de segurança à Ucrânia e disse que precisa conversar com a Rússia antes de aliviar sanções.

Hoje, Swati Dhingra, do BoE, disse que o impacto das tarifas dos EUA no Reino Unido depende de como as empresas repassarão os custos, enquanto Tom Barkin, do Fed, repetiu o mesmo discurso de ontem.