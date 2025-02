Nvidia tem lucro, receita e projeções acima da expectativa no 4º trimestre fiscal de 2025

A Nvidia teve lucro líquido de US$ 22,09 bilhões em seu quarto trimestre fiscal de 2025, uma alta de 80% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro diluído por ação foi de US$ 0,89, acima da previsão de analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 0,81.

A receita da companhia foi de US$ 39,33 bilhões no período, também acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 38,10 bilhões. O valor representa uma alta de 78% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A receita de Data Center da gigante de semicondutores atingiu novo recorde no quarto trimestre, de US$ 35,6 bilhões, um aumento de 93% em relação ao mesmo período anterior.