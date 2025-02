Petrobras: Fluxo de caixa livre atinge R$ 21,7 bi no 4º tri, 45,5% menor do que há um ano

A Petrobras informou que fluxo de caixa livre da companhia no quarto trimestre atingiu R$ 21,7 bilhões no quarto trimestre de 2024, 45,5% menor do que há um ano e 42,9% abaixo do trimestre imediatamente anterior. A informações constam de relatório financeiro comunicado ao mercado na noite desta quarta-feira, 26.

Já o fluxo de caixa operacional atingiu R$ 47,66 bilhões no período, sendo 17,3% menor do que há um ano e 24% inferior ao do terceiro trimestre de 2024.

A Petrobras informou, ainda, que o preço médio do barril do petróleo do tipo Brent nos últimos três meses de 2024 ficou em US$ 74,69, queda de 11,1% na comparação com o mesmo período de 2023 e de 6,8% com relação ao registrado nos três meses anteriores.