Qualicorp tem lucro líquido ajustado de R$ 17,9 mi no 4º trimestre de 2024

A Qualicorp registrou lucro líquido ajustado de R$ 17,9 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o prejuízo de R$ 11,2 milhões do mesmo período de 2023. Sem considerar os ajustes e itens não recorrentes, a companhia reportou prejuízo líquido de R$ 34,4 milhões, uma melhora de 41,4% frente ao prejuízo do quarto trimestre do ano anterior.

Em 2024, por sua vez, o lucro líquido ajudado atingiu R$ 84,5 milhões, um avanço de 125,2% na comparação com 2023.

O Ebitda ajustado foi de R$ 138,6 milhões no quarto trimestre, 18,3% abaixo do verificado em igual intervalo de 2023, com margem Ebitda ajustada de 36,1%, 12,5 pontos porcentuais (p.p.) maior que um ano antes. Ja' no ano passado, o Ebitda ajustado totalizou R$ 680,3 milhões, recuo de 12,2% frente ano anterior.