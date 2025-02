Rui Costa defende Haddad e diz que políticas econômicas têm garantido avanços estruturais

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira, 26, em entrevista à GloboNews, que as políticas econômicas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, têm garantido avanços estruturais e defendeu as medidas adotadas pelo governo para equilibrar as contas públicas sem comprometer o crescimento.

"O papel do Governo Lula é incentivar. Ele está com dados históricos de leilões de concessão e PPPs para alavancar o investimento sem aumentar o endividamento público", afirmou Costa, ao minimizar críticas sobre a condução da economia e a relação entre o governo e o Congresso.

Sobre críticas quanto ao modelo de crédito consignado, o ministro defendeu o novo formato, negando que a medida possa agravar o endividamento das famílias. "O que nós estamos fazendo é diminuir o endividamento da população com um novo método que traz mais segurança ao sistema bancário", explicou, defendendo que a iniciativa facilita o acesso a crédito mais barato e reduz juros para os mais pobres.