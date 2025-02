SFN permanece resiliente, mas com necessidade de maior capitalização para algumas Ifs, diz BC

O Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central (Comef) afirmou, na ata da sua mais recente reunião, que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) continua "resiliente". Mas alertou para a necessidade de aumentar a capitalização de algumas instituições financeiras (IFs), diante da piora dos cenários de estresse analisados.

"O sistema teria condições de absorver os impactos, mas, no cenário simulado de crise decorrente de quebra de confiança no regime fiscal, parte relevante das instituições apresentaria restrições para distribuir lucros", afirmou o Comef, no documento publicado na manhã de hoje.

Os cenários de estresse macroeconômicos usados pelo comitê levaram em conta condições financeiras mais restritivas em comparação com exercícios anteriores, segundo a ata. O Comef também concluiu que o SFN está apto a absorver impactos de mudanças regulatórias no seu capital, referindo-se à entrada em vigor da resolução número 4.699, do Conselho Monetário Nacional (CMN).