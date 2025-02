STF decide que não incide ISS sobre industrialização por encomenda

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 10 a 1, que não incide ISS sobre atividades intermediárias na industrialização, como corte e recorte de chapas de aço. O entendimento que prevaleceu é que o tributo municipal não é devido porque a operação configura etapa intermediária. Portanto, só incidem ICMS (tributo estadual) e IPI (tributo federal).

Os ministros ainda modularam os efeitos para restringir o alcance temporal da decisão ao futuro. Eles definiram que as empresas que pagaram ISS indevidamente no passado não poderão pedir a restituição do valor. Contudo, a modulação estabeleceu uma compensação para as empresas: quem já pagou ISS não poderá ser cobrado por valores eventualmente não pagos de IPI (em relação aos mesmos fatos geradores) até a publicação da ata deste julgamento.

"Na hipótese de isso (a modulação de efeitos) não ser realizado, haverá a possibilidade de enorme quantidade de contribuintes pleitear, em face dos mais de 5.500 municípios, repetição de indébito tributário, o que poderá não só afetar as finanças municipais, mas também provocar o ajuizamento de diversas ações judiciais", disse o ministro Dias Toffoli em seu voto.