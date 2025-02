Weg registra lucro líquido de R$ 6,04 bilhões em 2024, aumento de 5,4% frente ao ano anterior

A receita operacional líquida (ROL) entre outubro e dezembro totalizou R$ 10,82 bilhões, que equivale a uma alta de 26,4% ante o registrado em igual etapa de 2023. Na comparação com o desempenho entre julho a agosto de 2024, a variação foi positiva em 9,8%. Já para 2024 inteiro, a linha ficou em R$ 37,99 bilhões, ampliação de 16,9% em relação ao observado em 2023.

Segundo a administração da companhia, o último trimestre do ano manteve o crescimento da receita e do resultado operacional devido ao bom desempenho de grande parte dos negócios de ciclo longo, da continuidade da demanda pelos produtos e serviços oferecidos nos diversos segmentos de atuação, e da contribuição das últimas aquisições no exterior.