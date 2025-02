BC revisa metodologia de viagens internacionais, elevando déficit em C/C de 2024

O Banco Central (BC) publicou nesta quinta-feira uma revisão metodológica extraordinária da conta de viagens internacionais nas estatísticas do balanço de pagamentos. A mudança resultou em um aumento próximo de US$ 4,80 bilhões na despesa líquida com essa rubrica em 2024, com elevação em magnitude semelhante do déficit em conta corrente do ano passado.

"Com a revisão, as despesas líquidas em viagens aumentaram US$ 1,3 bilhão em 2022, US$ 3,4 bilhões em 2023 e US$ 4,8 bilhões em 2024", informou o BC, por meio de nota. "Os déficits em transações correntes aumentaram em magnitude semelhante à revisão das despesas com viagens internacionais."

O déficit em transações correntes do ano passado foi revisado de US$ 55,966 bilhões para US$ 61,194 bilhões, ou de 2,55% para 2,79% do Produto Interno Bruto (PIB). A despesa líquida com a conta de viagens passou de US$ 7,784 bilhões para US$ 12,330 bilhões.