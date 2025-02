Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após nova ameaça tarifária de Trump

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,23%, a 3.388,06 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto teve baixa de 0,26%, a 2.091,66 pontos. Investidores ficarão atentos à reunião anual do Congresso Nacional do Povo, que começa na próxima semana, em busca de sinais do que Pequim planeja para impulsionar a segunda maior economia do mundo.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 25% a importações da União Europeia (UE). A declaração veio dias após Trump sinalizar que tarifas a produtos do México e do Canadá entrarão em vigor na semana que vem, quando um adiamento de um mês chegar ao fim.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, depois de acumular perdas por duas sessões consecutivas. O S&P/ASX 200 avançou 0,33% em Sydney, a 8.268,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires