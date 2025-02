Bolsas da Europa continental fecham em baixa com montadoras depois de sinal de tarifa para UE

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em queda nesta quinta-feira, 27, perdendo força no fim da manhã, em meio a novas falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesta quinta, o republicano confirmou as tarifas contra Canadá e México. Na quarta-feira, o líder norte-americano sinalizou tarifas contra a União Europeia. O mercado de Londres driblou o mau humor e subiu, impulsionado pelo forte desempenho da Rolls Royce, que agradou com balanço.

O Stoxx 600 fechou em baixa de 2,58 pontos, a 557,06 pontos.

O DAX, de Frankfurt, caiu 1,07%, a 22.550,89 pontos. O CAC 40, de Paris, fechou em baixa de 0,51%, a 8.102,52 pontos. Em Madri, o Ibex 35 retrocedeu 0,46%, aos 13.270,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 2,07%, a 6.843,56 pontos. Em Milão, o FTSE MIB marcou baixa de 1,53%, a 38.622,84 pontos. No rumo oposto, o FTSE, de Londres, subiu 0,28%, a 8.75,21 pontos. As cotações são preliminares.