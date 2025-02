China expressa 'firme oposição' às tarifas dos EUA e defende diálogo para resolver divergências

O ministro do Comércio da China, Weng Wentao, manifestou a "firme oposição" do país às tarifas de 10% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos chineses, destacando as implicações prejudiciais da medida. Para o governo chinês, segundo comunicado, a decisão norte-americana baseada em questões como o fentanil não justifica a imposição das tarifas.

Além disso, Wentao mencionou o recente memorando do presidente dos EUA, Donald Trump, o "Política Comercial América Primeiro", que incluiu diversas investigações direcionadas à China.

A China espera que os EUA conduzam essas investigações de forma "objetiva, racional e profissional", promovendo maior transparência, afirmou o ministro.