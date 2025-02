Confiança do Comércio cai 3,8 pontos em fevereiro, para 85,5 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança do Comércio caiu 3,8 pontos na passagem de janeiro para fevereiro, para 85,5 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador desceu ao menor nível desde dezembro de 2023, quando estava em 88,9 pontos. Em médias móveis trimestrais houve queda de 2,2 pontos, para 89,0 pontos.

"A sequência de resultados negativos da confiança do comércio indica sinais de desaceleração do setor no início do ano. A piora disseminada entre as atividades pesquisadas e nos quesitos tanto sobre o momento atual quanto sobre os próximos meses reforçam esse cenário", disse em nota Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE.

Em janeiro, houve queda da confiança em cinco dos seis principais segmentos do setor, influenciada tanto pelas avaliações sobre o momento atual quanto as avaliações de expectativas. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) recuou 2,3 pontos, para 88,5 pontos, menor nível desde fevereiro de 2022 (87,9 pontos).