Consumo de gás natural no País cresce 0,7% em 2024, para 52,456 mi de m³/d, diz Abegás

O consumo de gás natural no Brasil alcançou 52,456 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) em 2024, alta de 0,7% em base anual de comparação. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás).

O destaque do ano foi a demanda de gás para se produzir energia em usinas termelétricas, que aumentou 22,9% no período, para 14,662 milhões de m³/d, puxado pelos despachos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

No segmento comercial, a alta foi de 2,4%, atingindo 897,6 mil m³/d, enquanto no segmento residencial a alta foi de 1,4%, a 1,456 milhão de m³/d, segundo a Abegás.