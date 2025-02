Copel: lucro líquido diminui 39% no 4tri24 ante 4tri23, para R$ 575,2 milhões

A margem Ebitda ajustada do quarto trimestre alcançou 20,9% no trimestre, queda de 5 pontos porcentuais na mesma base de comparação. No ano, a margem Ebitda ajustada foi de 22,5%, diminuição de 2,9 p.p. na mesma comparação anual.

Operacional

O consumo de energia no mercado fio da Copel teve crescimento de 4,7% e alcançou 8,814 gigawatts-hora (GWh) ante o mesmo período do ano passado.

Entre outubro e dezembro, a tarifa média de fornecimento e disponibilidade ficou em R$ 594,01 por quilowatt-hora (kWh), queda de 4,0% ante o mesmo período do ano anterior. A tarifa média de compra registrou elevação de 2,6% no período, para R$ 219,68 por megawatt médio (MWmed), enquanto a tarifa média de suprimento ficou em R$ 261,76 por MWed no trimestre, aumento de 9,9% na comparação anual.

Ao final do quarto trimestre do ano passado, a dívida líquida da Copel era de R$ 13,157 bilhões, 47,46% maior que o visto no mesmo intervalo de 2020. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida por Ebitda, alcançou 2,6 vez no período. Já a dívida consolidada totalizou R$ 17,753 bilhões, elevação de 18,7%.