Dólar sobe alinhado ao exterior com tarifas de Trump no radar

"Ontem, o real se descolou dos pares e se depreciou bem com os boatos da reforma ministerial. Mas hoje o movimento é global, com as falas de Trump sobre tarifas", afirma o economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, que considera improvável a saída de Fernando Haddad do ministério da Fazenda. "Foi um rumor que ganhou tração ontem e fez o mercado reagir. Mas não vejo isso acontecer. A não ser que o governo deseje fazer uma guinada muito forte para o populismo."

Com máxima a R$ 5,8370 pela manhã, o dólar fechou o dia em alta de 0,43%, cotado a R$ 5,8287, no maior valor de fechamento desde 31 de janeiro (R$ 5,8366). Foi o segundo pregão consecutivo de avanço da moeda americana, que já acumula valorização de 1,71% em relação ao real na semana, o que reduz as perdas da divisa em fevereiro a 0,14%. No ano, o dólar apresenta queda de 5,69%.

No exterior, o índice DXY - que mede o comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - subiu mais de 0,70% e voltou a superar a linha dos 107,000 pontos, com máxima aos 107,279 pontos, com ganhos de mais de 0,80% em relação ao euro.

Trump confirmou hoje que as tarifas sobre México e Canadá, que haviam sido suspensas por 30 dias, vão entrar em vigor em 4 de março. Já as tarifas recíprocas passaram a valer a partir de 2 de abril, incluindo a União Europeia. Ele também anunciou aplicação de tarifa adicional de 10% sobre produtos importados da China, em represália a supostas falta de proposta do país asiático para conter a oferta de fentanil.

Dados da economia dos EUA divulgados pela manhã não surpreenderam. A segunda leitura do PIB americano e o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) no quarto trimestre vieram em linha com as expectativas. Investidores aguardam amanhã a divulgação do PCE de janeiro para calibrar as apostas sobre eventual retomada do processo de corte de juros pelo Federal Reserve ainda neste ano.

Lima, da Western Asset, observa que a política tarifária do governo Trump cria um clima grande de incertezas sobre a economia americana e global, o que aumenta os prêmios de risco e tende a fortalecer o dólar em relação às demais moedas. Ao quadro externo mais desafiador soma-se a falta de clareza sobre a disposição do governo em permitir uma desaceleração da economia que possa contribuir para o arrefecimento das pressões inflacionárias.