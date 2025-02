Drex passa em testes de viabilidade, mas ainda apresenta desafios, diz relatório do BC

Apesar dos resultados considerados positivos, o relatório indica que o Drex enfrenta desafios significativos para atender às necessidades do sistema financeiro. Isso inclui limitações em anonimização (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa), controle de tokens e programabilidade (capacidade de criar e executar regras automáticas e transações em sistemas digitais).

Outros dilemas envolvem como conciliar toda a tecnologia de forma a atender todo o arcabouço legal e regulatório do sistema financeiro, e como garantir a proteção da privacidade dos envolvidos e a segurança das transações.

"Esses desafios destacam a necessidade de um desenvolvimento contínuo e de uma colaboração estreita entre reguladores, desenvolvedores, academia e participantes do mercado para superar as barreiras atuais. Somente através de um esforço conjunto será possível adaptar e evoluir as tecnologias para que possam atender plenamente às exigências de um sistema financeiro moderno e eficiente", diz trecho do relatório.

Para André Carneiro, CEO e diretor executivo da BBChain, empresa que integrou um dos consórcios dos testes do Drex da primeira fase, o relatório demonstra avanços tecnológicos sem precedentes. "Desconheço um exemplo no mundo que envolveu tantos participantes e tantos casos diferentes. A leitura que faço do relatório é bem positiva", afirma o executivo.

A BBChain, criada em 2020, é hoje uma das principais empresas do mercado brasileiro em soluções de blockchain corporativo e Carneiro tem mais de 20 anos em experiências no setor de tecnologia financeira. Ele relativiza a conclusão de estudo que não apontou uma solução para a arquitetura de privacidade.

Segundo ele, a fase dois do projeto poderá fornecer resoluções para essa questão. "O que vimos na fase um foi um grande esforço do Bacen, com toda ajuda do mercado em realizar os testes e analisar as soluções. Com os novos participantes, o BC amplia o escopo e vai buscar uma solução de privacidade", diz.