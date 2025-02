Edital do túnel Santos-Guarujá é publicado e confirma lances por menor contraprestação anual

O governo de São Paulo publicou nesta quinta-feira, 27, o edital do leilão de concessão do túnel Santos-Guarujá. O documento confirma que a disputa será iniciada com lances de maior desconto sobre as contraprestações públicas anuais previstas no projeto, o que foi antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Na primeira etapa da disputa, marcada para o dia 1º de agosto, serão abertos os envelopes com as propostas de maior desconto sobre o valor da contraprestação pública.

O edital estabelece até R$ 304 milhões de repasses anuais pela gestão paulista. O valor é 12,5% maior que os R$ 270 milhões previstos no projeto, antes da publicação do edital oficial.