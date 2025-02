Falha técnica em sistema paralisa transferências interbancárias na Europa

Um problema técnico no sistema TARGET2, plataforma pan-europeia de pagamentos, deixou transferências interbancárias de fundos suspensas nesta quinta-feira, 27. O Banco da Grécia confirmou em comunicado que o incidente também afetou o sistema DIAS, impossibilitando a realização de transferências.

A causa principal já foi identificada, e medidas estão sendo tomadas para restaurar o funcionamento normal. "A correção desse problema técnico pan-europeu está prevista para ocorrer em breve", informou o banco.

O Eurosystem, que reúne os bancos centrais da zona do euro, está adotando "todas as medidas necessárias" para retomar as operações normais o mais rápido possível.