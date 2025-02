Governo Central tem superávit de R$ 84,882 bilhões em janeiro, mostra Tesouro

O resultado do primeiro mês do ano veio abaixo da mediana das estimativas das instituições do mercado financeiro consultadas pelo Projeções Broadcast, que era de superávit de R$ 87,35 bilhões. O intervalo das estimativas, todo positivo, variava de R$ 67,080 bilhões a R$ 97,500 bilhões.

Em janeiro, as receitas tiveram alta de 3,5% em relação a igual mês do ano passado. Já as despesas subiram 4,4% em janeiro, já descontada a inflação, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Composição

As contas do Tesouro Nacional - incluindo o Banco Central - registraram um superávit primário de R$ 104,497 bilhões em janeiro, de acordo com dados divulgados pelo Tesouro.

Já o resultado do INSS foi deficitário em R$ 19,615 bilhões no primeiro mês do ano.