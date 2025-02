Governo federal antecipará renovação de concessão do Porto de São Sebastião por mais 25 anos

O porto registrou um aumento de 48% no volume de carga movimentada em 2024 na comparação com 2023, alcançando a marca de 1,5 milhão de toneladas. Entre as principais cargas transportadas no ano passado estão o açúcar, com 498,5 mil toneladas; seguido de barrilha (matéria-prima para produção de vidros e embalagens), com 411,4 mil toneladas; o coque de petróleo, com 234,3 mil toneladas; e malte e cevada, com 167 mil toneladas, entre outros. Em setembro, retomou as exportações de café, após 60 anos de interrupção.