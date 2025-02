Kepler Weber tem lucro 46% menor no 4º trimestre; em 2024, receita cresce 6,3%, a R$ 1,6 bi

A área de Reposição e Serviços registrou receita líquida anual de R$ 282,4 milhões, crescimento de 4,2% frente a 2023. No quarto trimestre, o segmento somou R$ 95,8 milhões, avanço de 8,5%.

Já o segmento de Agroindústrias encerrou 2024 com receita líquida de R$ 492,6 milhões, queda de 10,2% em relação ao ano anterior. No quarto trimestre, o faturamento foi de R$ 131,7 milhões, recuo de 33,8%.

A Kepler Weber, que completa 100 anos em maio, projeta um cenário positivo para 2025. "Esperamos um mercado promissor, com uma safra recorde e volumes expressivos, mas também com altas exigências em termos de eficiência. Visualizamos um ano com sazonalidade para nosso segmento e um segundo semestre robusto e promissor", afirmou a companhia.

No mercado acionário, as ações da Kepler Weber encerraram o ano passado com queda de 14,8% em relação a dezembro de 2023, desempenho superior ao índice Small Cap, que recuou 25%, e ao Ibovespa, que caiu 10,4% no período.