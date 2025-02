Lucro da BRF cresce 15% e atinge R$ 868 milhões no 4º trimestre de 2024

A BRF registrou lucro líquido de R$ 868 milhões no quarto trimestre de 2024, alta de 15,0% ante igual período de 2023, informou na quarta-feira, 26, a companhia, depois do fechamento do mercado financeiro. A receita líquida no período somou R$ 17,549 bilhões, alta de 21,6% sobre o quarto trimestre de 2023.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da BRF no último trimestre do ano passado avançou para 2,803 bilhões, tendo crescido 47,2% na comparação anual. A margem Ebitda ajustada da BRF foi de 16,0%, ante 13,2% em igual trimestre de 2023.

A companhia encerrou o trimestre com o índice de alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) em 0,79 vez, contra 2,01 vezes em igual período do ano anterior. A dívida líquida caiu 12,1%, de R$ 9,415 bilhões no quarto trimestre de 2023 para R$ 8,325 bilhões no último trimestre de 2024.