Lucro da Marfrig avança 2.172% e atinge R$ 2,57 bilhões no 4º trimestre de 2024

O Ebitda ficou em US$ 62 milhões, tendo caído 22,2%, com margem Ebitda de 1,9%. Além disso, o lucro bruto foi de R$ 125 milhões, queda de 20,4%, com margem bruta de 3,9%.

Nos últimos três meses do ano, o volume total comercializado pela unidade de negócios foi de 500 mil toneladas, alta de 0,8%, com 432 mil toneladas destinadas ao mercado interno dos EUA e 68 mil toneladas para exportação.

No acumulado de 2023, a receita líquida da Operação América do Norte foi de US$ 12,372 bilhões, alta de 3,5%. O Ebitda atingiu US$ 289 milhões (-40,1%). No ano, o volume total de vendas foi de 1,981 milhão de toneladas, alta de 0,1% ante 2023.

A Operação América do Sul teve receita líquida de R$ 5,145 bilhões no quarto trimestre, alta de 18,9%. O lucro bruto da operação somou R$ 1,000 bilhão, crescimento de 8,7%. O Ebitda alcançou R$ 660 milhões, expansão de 25,1%, com margem Ebitda de 12,8%. O volume de vendas da foi de 241 mil toneladas, alta de 25,1%.

No acumulado do ano, a receita líquida da Operação América do Sul chegou a R$ 16,097 bilhões, alta de 19,4% ante 2023. O Ebitda da operação alcançou R$ 1,801 bilhão, tendo crescido 12,3%. A margem Ebitda ficou em 11,2%. O lucro bruto foi de R$ 2,966 bilhões, alta de 10,6%.

No quarto trimestre, a BRF, da qual a Marfrig detém mais de 50%, teve receita líquida de R$ 17,469 bilhões (21,4%), com Ebitda de R$ 2,804 bilhões (+50,4%) e margem Ebitda de 16%.