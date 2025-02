Mastercard firma acordo com Feedzai para expandir implementação de ferramenta antifraude

A Mastercard firmou um acordo com a Feedzai, empresa portuguesa de ciência de dados, para expandir a implementação de uma ferramenta de mensuração de risco de fraudes. O chamado Risco de Fraude do Consumidor (CFR, na sigla em inglês) deve ter a adoção acelerada, de acordo com as companhias.

O CFR é utilizado por instituições financeiras para analisar dados e comportamento em tempo real, prevenindo fraudes.

O produto pode ser usado tanto pela instituição que envia dados quanto pela que recebe, e foi lançado no Reino Unido há dois anos.