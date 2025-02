Moedas Globais: dólar opera em alta com confirmação de tarifas de Trump e dados dos EUA

Para a Capital Economics, as expectativas de aumento nas tarifas de importação dos EUA, especialmente sobre os produtos chineses, "apontam para um dólar mais forte". Além disso, a expectativa de que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas ao longo do ano, devido às políticas de Trump, que poderiam ser estagflacionárias, deve beneficiar o dólar.

O LMAX Group observa que o dólar se valoriza à medida que "a tensão comercial envolvendo Trump continua a gerar interesse", embora acredite que isso seja mais uma tática de negociação.

No contexto das tarifas, o euro não conseguiu se beneficiar da cautela emitida pela ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE). Divulgado hoje, o documento apontou que os riscos de baixa para o crescimento econômico da zona do euro ainda não são suficientemente graves para justificar cortes de juros acelerados, sendo necessária cautela devido à elevada incerteza.

Nos EUA, Beth Hammack, presidente do Fed de Cleveland, afirmou que a política monetária atual não está "significativamente restritiva" e que uma abordagem paciente oferece mais tempo para monitorar dados. Já o presidente do Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, destacou que os índices sugerem que o BC americano está próximo de atingir seu duplo mandato. Patrick Harker, presidente do Fed de Filadélfia, reforçou que a política monetária dos EUA segue "restritiva o suficiente para continuar colocando pressão descendente sobre a inflação no longo prazo".