Ouro fecha em queda, pressionado por dólar forte e avanço dos juros dos Treasuries

O ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 27, pressionado pela alta dos juros dos Treasuries e pelo avanço do dólar no exterior, a medida que investidores digerem a confirmação de tarifas por parte dos EUA sobre produtos do Canadá e México para 4 de março.

O ouro para abril fechou com queda de 1,18%, a US$ 2.895,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O presidente dos EUA, Donald Trump, além de reiterar as tarifas sobre seus vizinhos, anunciou hoje que "da mesma forma a China será sujeita a uma tarifa adicional de 10%" na mesma data e que as chamadas "tarifas recíproca" estão previstas para 2 de abril.