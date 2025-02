País cria 137 mil vagas formais em janeiro, acima das projeções de especialistas

Após o fechamento de 546.624 vagas em dezembro de 2024, segundo dado revisado, o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 137.303 carteiras assinadas em janeiro deste ano, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira, 26. O resultado do emprego no mês passado decorreu de 2.271.611 admissões e 2.134.308 demissões. No mesmo período de 2024, houve abertura de 173.233 vagas com carteira assinada, na série ajustada.

O resultado veio acima da mediana das projeções de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. A mediana indicava a criação líquida de 50,5 mil vagas com carteira assinada e o intervalo das estimativas, todas positivas, variava de 20 mil a 240 mil vagas formais criadas.

A alta não esperada - vista como sinal de que a economia continua aquecida, com risco de pressão sobre a inflação - acabou ajudando a mexer com o humor do mercado, já afetado no dia pelo discurso do presidente Donald Trump, dos EUA, de novas tarifas comerciais e pela expectativa de novas trocas de ministros no governo Lula. O dólar subiu 0,86% e fechou cotado a R$ 5,80. Já o índice Ibovespa, o principal da Bolsa brasileira, terminou a sessão de ontem em queda de 0,96%, aos 124.768 pontos.